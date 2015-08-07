克里称如果越南更加自由 美越关系会更好

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透河内8月7日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务卿克里周五称赞美国与越南关系好转，但表示双边关系将取决于越南保护人权和自由的意愿。
克里抵达越南准备参加美越建交20周年纪念活动，他发表演讲称，“怀疑和误解”等障碍在减少，敦促越南显示出更大决心推进法制改革、允许言论和集会自由。
“人权和法治的进展将为更深、更可持续的战略伙伴关系奠定基础，”克里说道。
“只有你们能决定建立关系进程的速度和方向。”
克里称，美国尊重两国政治体制的不同，但正式承认言论和集会自由是稳定的重要因素，正如很多越南人在Facebook上的表现以及工人的维权活动。
“美国承认只有越南人能够决定他们的政治体制。但我们会为基本的原则辩护：和平发表言论不应受到惩罚。”
克里还表示：“我们认为维护这些基本的人权将在很多方面符合越南的利益。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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