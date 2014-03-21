美国监管机构估计沃克尔规则对银行业造成43亿美元成本

路透华盛顿3月20日 -美国通货监理局(OCC)周四表示，沃克尔规则可能对金融业造成高达43亿美元的一次性年度支出；这是美国监管机构首次对于沃克尔规则的成本估计。

沃克尔规则禁止银行从事自营交易，亦限制银行投资对冲基金及私募股权基金的能力。

OCC估计，沃克尔规则的成本在4.13-43亿美元。OCC表示，这将是在一年内认列的一次性成本。

OCC表示，多数成本将落在资产超过100亿美元的银行身上，但有七家资产较小的银行也将受到影响。

OCC估出的成本区间范围极大，是因为对于沃克尔规则禁止银行投资的基金，市值会受到多大影响仍不确定。

“需求减少对于这些资产的市值潜在影响，在零到36亿美元之间，”OCC声明指出。

沃克尔规则造成的其他成本包括；合规及申报规定、减资及新增监管相关成本。OCC估计，由于银行业者必须向OCC申报更多资讯，业者将因此增加1,000万美元支出。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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