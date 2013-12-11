美国监管机构完成沃克尔规定 投行活动空间遭压缩

美国纽交所外的华尔街标识。 REUTERS/Carlo Allegri

路透华盛顿12月10日 - 美国多个监管机构周二敲定了沃克尔规定(Volckerrule)，关闭信贷危机发生前华尔街银行业获利丰厚的业务，让美国银行业者再也不能用自有资金大举进行交易押注。

美国五大监管机构历时逾两年困苦打造这个复杂的规定，周二终于一同完成近900页的改革，当中包括限缩自行打造合法交易的严格章节。

这项规定料将侵蚀高盛(GS.N)及摩根士丹利(MS.N)等大型投资银行的营收，且可能引发法律层面的挑战，尽管多数业者因预期这项法案实施而缩减交易业务。

倡言改革者对于法规修改感到振奋，他们认为新的规定较2011年11月的原有提案更为严格，不过实际影响有多大则取决于监管机构如何监督银行，确保业者不会试图把投机性押注充当作可允许的交易。

纽约Shearman and Sterling律师BradleySabel表示，“到了某个时点一定要有人来撰写执行手册，好让检查人员知道该观察些什么...以及如何执行法规。这将会是非常重要的文件。”

向来批评大型银行的团体Better Markets对新规定做出正面回应，称“这是华尔街的一大挫败”。

美国银行执行长莫尼汉(BrianMoynihan)周二在一场会议上表示，该行退出沃克尔规定中禁止的交易活动之后，每季将减损多达5亿美元营收。

但他称最终法规文本将不会迫使银行做出更多重大调整。他说，“我认为这不会造成戏剧化的改变。”

这项由前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席沃克尔(PaulVolcker)提出的规定禁止银行自营交易，或者是银行为了自身获利而从事投机交易，而这项规定也是2010年多德-弗兰克(Dodd

-Frank)华尔街改革法案的核心。

在最终规定中，监关机构严格规定自行创设的交易必须以服务客户利益或防备市场风险为限。

**合法交易**

多年来监管机构一直难以达成协议的法令部分，就是在禁止风险偏高活动时，仍将允许银行业者以造市者的身分代替客户承担风险、或者是为了对冲风险及承销有价证券时承担风险。银行业者一直辩称这些功能对于各金融市场至为重要。

监管机构在最终文本中指出，银行业者仍能从事造市活动，并买进仓位以协助客户进行交易，但是其持仓不应超过“可以合理预期的客户近期需求”。

监管机构也试图终结投资组合对冲，也就是原本应该是对冲其他风险、但却有可能被用作是隐性投机的各种交易。

另外一项规定则是要求银行经营阶层证明其所属银行在符合法规要求上有适当的计画，虽然经营阶层本身不需要确认其银行已经符合法规。

此外，交易商不能再因为承担不必要风险而取得巨额奖金，而薪酬的规划中不应奖赏遭到禁止的自营交易。

监管机构也放宽部分领域的规定，例如政府债券交易除外规定范围扩大，今后海外主权固定收益工具也将在允许范围之内，不仅局限于美国债券。此前相关限制遭到欧洲方面的抗议。

关于限制银行业者最多投资于基金总值不得超过3%、且不得超过银行总核心资本3%的对冲基金及私募积金的定义，监关机构对此也有所退让。

金融业抱怨先前提出所谓的“封闭型基金”(coveredfunds)的定义过为广泛，同时也会把合资企业等公司通常使用的有价证券化贷款、海外注册基金以及商品投资组合涵盖在其中。

法规明确排除了这些类型的基金，同时也更为精确地定义商品投资组合，好让那些最接近对冲基金形式的商品投资组合能够符合定义。

监管机构也已将银行符合新规的最后期限延后一年至2015年7月，这项举措符合各界预期，因监管机构一再延迟制定法规的最终期限。监管机构在法规文本中指出，合规期限有可能进一步延后。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍/于春红)

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