特朗普紧咬“电邮门”反扑 希拉里民调优势稍减

路透大急流城10月31日 - 美国共和党总统候选人特朗普周一称，民主党候选人希拉里是国家的威胁，声称如果希拉里当选总统，对其电邮门事件的调查，可能令她的整个总统任期蒙上阴影。最新的路透/益普索(Ipsos)民调显示，希拉里的领先幅度稍有缩小。

“调查将持续数年，可能也会展开审判，”特朗普在密西根州大急流城的造势活动中表示，“什么都成不了。我可以告诉大家，密西根的就业机会会持续流失，不会有任何进步。”

联邦调查局(FBI)周五表示，正对新发现的电子邮件展开调查，认为这些邮件可能与希拉里担任国务卿期间使用私人电邮服务器有关。

希拉里周一再度表示，相信FBI不会在她的电邮中发现任何问题，最后结论将与今年稍早的调查结果相同。

“那甚至连可能的关联性都称不上，”她在辛辛那提市的造势活动中提及FBI调查时如此表示。

目前距离选举仅剩八天，希拉里与特朗普对彼此性格与适任与否的抨击火力仍在升级。通常到了这个阶段，候选人会觉得选战最艰难的部分已经结束。

希拉里最近几周在民调中的支持率一直领先。2005年一段视频的曝光，使特朗普受到打击。特朗普在视频中有侮辱女性的不当言论。而现在，希拉里落入防守态势。

特朗普希望让选民相信，选择希拉里将会引发“我们无法承受的宪法危机”。在FBI周五宣布将继续调查可能与希拉里邮件有关的新材料之后，她的邮件可能会面临数年的争议。

希拉里周一继续攻击特朗普缺乏控制核武器的能力。

**希拉里保持微弱领先**

直到周五FBI透露相关消息之前，希拉里的支持度一直稳稳地领先于特朗普。

目前民调显示，希拉里的领先优势自上周初以来略有缩小。现在还不清楚，邮件争论是否会损害她的支持率。数以百万计的美国民众已经在提前投票中投出了选票。

最新的路透/益普索(Ipsos)民调显示，希拉里领先特朗普5个百分点，两人的支持率分别是44%和39%。

尽管电邮门使她陷入争议，但希拉里在总统选举人团中仍握有很大优势。希拉里在宾夕法尼亚州和新罕布什尔州等摇摆州中占先，而特朗普必须在这些州削弱其优势才能获胜。

**爆炸性信息**

参议院民主党领袖里德指责联邦调查局局长科米(James Comey)，称他“以恼人的双重标准处理敏感信息，看上去明显意在支持一党贬低另一党。”

他表示联邦调查局在隐瞒特朗普团队与俄罗斯官员之间的“爆炸性信息”，但未给出具体证据。

希拉里的竞选经理Robby Mook表示，报导称联邦调查局不会讨论俄罗斯政府是否为民主党邮件账户受攻击的背后黑手，因为此时距大选太近，是“露骨的双重标准”。

白宫周一避开直接谴责科米。美国白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)告诉记者，奥巴马认为科米是个正直的人，认为他不会背地试图影响选举结果。(完)