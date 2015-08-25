杰布·布什为“抛锚婴儿”言论辩护 称其所指是来美生子的亚洲人

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透8月24日（记者 Emily Stephenson） - 美国共和党总统参选人杰布·布什周一称，将他关于“抛锚婴儿”（anchor babies）的话描绘成冒犯移民的言论荒谬可笑，他的相关言论更多地指的是来美国生子的亚洲人。
在德克萨斯州麦卡伦的记者会上，当杰布·布什被问及他在上周采访中使用“抛锚婴儿”一词是否会影响他争取西班牙裔民众选票的能力时，他作了上述表示。
“我的背景、生活以及我关注移民经历的事实表明，希拉里竞选团队及其他方面认为我用了一个贬义词是荒谬可笑的，”杰布·布什说道。杰布·布什的夫人出生在墨西哥，他还用西班牙语回答了一些问题。
“我说的是具体的、有组织的欺诈案，坦率地说，这更多地与通过有组织的努力、利用出生公民权这一高尚理念来我们国家生孩子的亚洲人有关，”他说道。
批评人士有时用“抛锚婴儿”来描述在美国出生的、通常来自拉美的非法移民的孩子。移民权益组织称，该词具有冒犯性。
杰布·布什上周使用“抛锚婴儿”一词后，民主党总统参选人希拉里对他发起抨击，发帖称“他们被称为婴儿”。
“我支持第十四修正案，压根就不应该将我的言论视为贬低移民的言论，”杰布·布什对记者称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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