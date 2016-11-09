特朗普在美国大选初步计票中领先 加拿大移民网站瘫痪

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透多伦多11月8日 - 一些美国人曾威胁说如果共和党候选人特朗普成功入主白宫，他们就会移民加拿大，他们这个说法可能是认真的。随着特朗普在关键的几个州意外领先，胜选前景光明了许多，加拿大主要移民网站周二晚间多次瘫痪。
一些美国、加拿大和亚洲的用户在试图登陆移民网址www.cic.gc.ca/时，看到的却是内部服务器错误提示。
路透未能联系到加拿大官员就此置评，不过该网站的问题被许多Twitter账号爆出。
此前一些美国人常常开玩笑地表示，如果特朗普当选他们就移民加拿大。不过这一想法在一些加拿大社区得到验证。2月，加拿大位于大西洋沿岸的布雷顿角(Cape Breton)宣传其可成为寻求在特朗普当选时逃离的美国人的“避难所”。(完)
(编译 王洋; 审校 屈桂娟)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。