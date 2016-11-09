特朗普在美国大选初步计票中领先 加拿大移民网站瘫痪

路透多伦多11月8日 - 一些美国人曾威胁说如果共和党候选人特朗普成功入主白宫，他们就会移民加拿大，他们这个说法可能是认真的。随着特朗普在关键的几个州意外领先，胜选前景光明了许多，加拿大主要移民网站周二晚间多次瘫痪。

一些美国、加拿大和亚洲的用户在试图登陆移民网址www.cic.gc.ca/时，看到的却是内部服务器错误提示。

路透未能联系到加拿大官员就此置评，不过该网站的问题被许多Twitter账号爆出。

此前一些美国人常常开玩笑地表示，如果特朗普当选他们就移民加拿大。不过这一想法在一些加拿大社区得到验证。2月，加拿大位于大西洋沿岸的布雷顿角(Cape Breton)宣传其可成为寻求在特朗普当选时逃离的美国人的“避难所”。(完)