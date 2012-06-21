彭博调查称奥巴马大幅领先罗姆尼令人费解

路透华盛顿6月20日电（记者 Patricia Zengerle）---数周来的民调都显示美国大选将非常激烈，不过周三的一项调查却显示奥巴马领先罗姆尼13个点，该结果令人感到不可思议。

彭博进行的调查显示，奥巴马的支持率为53%，而罗姆尼只有40%。大多数民调都显示两人的支持率相当，或是仅有几个点的差距。

RealClearPolitics.com编发的民调均值显示，奥巴马的平均支持率为46.6%，比罗姆尼的44.4%领先2.2个百分点。

彭博承认其调查结果与近期其他调查出入较大。路透与彭博是竞争关系。

奥巴马竞选团队的成员也对调查结果提出了质疑。“我相信我们领先13个点吗？不。”

民调专家称，彭博的调查结果与众不同，但从其样本中似乎看不出什麽能够解释结果如此不同的原因。益普索民调专家Chris Jackson指出，一些调查结果偶尔与众不同也是正常现象。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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