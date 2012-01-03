罗姆尼：美国不会出钱拯救欧洲--报载

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透米兰1月3日电---共和党党内总统初选候选人罗姆尼(Mitt Romney)向一意大利报纸表示,欧洲必须在没有美国协助的情形下解决欧元区债务危机.
"美国必须解决自身危机,不会出钱拯救欧洲."罗姆尼向报纸La Stampa表示.
罗姆尼表示,他知道欧洲瓦解将对全球经济产生"深远影响",避免其瓦解也符合美国的利益.罗姆尼先前曾担任麻州州长.
"但要避免欧洲瓦解并非我们的事.欧洲人有责任自行想方设法解决其危机."报纸周二引述他的谈话指出.
"德国、法国、意大利均有多项资源来还债、解决信心危机、投资及重启经济成长,最理想的做法是通过实质的市场经济来达成."
美国共和党总统提名初选将於周二在爱荷华州揭开序幕,除了罗姆尼之外,还有Rick Santorum及Ron Paul参与角逐.(完)
--编译 张明钧;审校 李爽
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