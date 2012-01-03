罗姆尼：美国不会出钱拯救欧洲--报载

路透米兰1月3日电---共和党党内总统初选候选人罗姆尼(Mitt Romney)向一意大利报纸表示,欧洲必须在没有美国协助的情形下解决欧元区债务危机.

"美国必须解决自身危机,不会出钱拯救欧洲."罗姆尼向报纸La Stampa表示.

罗姆尼表示,他知道欧洲瓦解将对全球经济产生"深远影响",避免其瓦解也符合美国的利益.罗姆尼先前曾担任麻州州长.

"但要避免欧洲瓦解并非我们的事.欧洲人有责任自行想方设法解决其危机."报纸周二引述他的谈话指出.

"德国、法国、意大利均有多项资源来还债、解决信心危机、投资及重启经济成长,最理想的做法是通过实质的市场经济来达成."

美国共和党总统提名初选将於周二在爱荷华州揭开序幕,除了罗姆尼之外,还有Rick Santorum及Ron Paul参与角逐.(完)

--编译 张明钧;审校 李爽

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