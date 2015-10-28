美国共和党总统参选人卡森民调排名超越特朗普

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月27日（记者 Ginger Gibson） - 在近期就美国共和党总统初选的全国性调查中，本·卡森排名升至首位，6月以来特朗普首次滑落至第二名。
周二上午公布的《纽约时报》/CBS News调查中，退休神经外科医生卡森获得了26%的支持率。
特朗普的支持率为22%，排名第二。调查的误差幅度低于6个百分点。共有575名共和党初选投票人参与了10月21日至25日进行的这次调查。
数月来，特朗普似乎一直未受共和党竞争对手的攻击影响，在数十次民调中一直保持领先。
在这次调查中，有55%支持特朗普的人称其决心坚定，卡森的支持者则不那么确定，80%表示现在说最终是否会投票给他还为时过早。
卡森和特朗普与其他参选者的差距很大。排名第三的鲁比奥（Marco Rubio）只获得了8%的支持率。曾一度被认为可能成为领先者的前佛罗里达州州长杰布·布什和前惠普(HPQ.N)首席执行官卡莉·菲奥莉娜都只获得了7%的支持率。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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