美国共和党总统参选人卡森民调排名超越特朗普

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月27日 - 在近期就美国共和党总统初选的全国性调查中，本·卡森排名升至首位，6月以来特朗普首次滑落至第二名。

周二上午公布的《纽约时报》/CBS News调查中，退休神经外科医生卡森获得了26%的支持率。

特朗普的支持率为22%，排名第二。调查的误差幅度低于6个百分点。共有575名共和党初选投票人参与了10月21日至25日进行的这次调查。

数月来，特朗普似乎一直未受共和党竞争对手的攻击影响，在数十次民调中一直保持领先。

在这次调查中，有55%支持特朗普的人称其决心坚定，卡森的支持者则不那么确定，80%表示现在说最终是否会投票给他还为时过早。

卡森和特朗普与其他参选者的差距很大。排名第三的鲁比奥（Marco Rubio）只获得了8%的支持率。曾一度被认为可能成为领先者的前佛罗里达州州长杰布·布什和前惠普 首席执行官卡莉·菲奥莉娜都只获得了7%的支持率。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌