市场热谈：美国选战升温 中国海外并购可能退潮

路透香港6月7日 - 中国买家今年迄今以创纪录的速度吃进海外资产，但在美国11月总统选举之前预计会放慢脚步，担心竞选言论可能导致监管部门更加严格地审查并购交易。

律师和银行家表示，谁将最终入主白宫并不确定，这也让买家却步。共和党竞选总统的假定提名人特朗普(Donald Trump)常指责中国偷走美国的就业、通过操纵人民币汇率获得不公平的贸易优势。

“谁会成为美国总统候选人并不十分明朗，更不用说其对外政策。这将如何影响中国市场，可以说存在相当大的不确定性，”Hogan Lovells International律所驻上海合伙人Andrew McGinty称，他在中国提供并购顾问服务已有20年。

中国今年迄今的海外并购总额达1,040亿美元，接近去年全年的总额。但有近270亿美元的交易未能达成，也创下纪录，其中多数在美国，而且多因监管方面的阻碍。3至5月宣布的交易数据已经较2月时的峰值下降。

最新一件遭遇监管阻碍的中资企业海外并购案，就是安邦保险集团拟以15.7亿美元收购美国信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)(FGL.N)的计划。

中国安邦保险集团未能提供处理本案所需的资料之后，纽约监管当局已要求安邦撤回申请。

银行人士表示，在11月美国大选之前，任何想收购美国企业的行动可能无法顺利通过所有必要的监管关卡，在竞选最激烈期间，大多数买方在启动敏感交易之前将三思而行。

“中国买家心中肯定会产生某种程度的不确定性，因为大家想知道‘是谁将检查我的案件？’特别是考虑到美国外资审议委员会(CFIUS)角度时更是如此，”McGinty说，他在中国待了将近20年。

CFIUS已成为中国公司并购美国企业时的一大风险因素，该委员会负责审查交易防范潜在国安威胁。美国政府也正研议扩大该委员会权力。

**选举年难免措辞强硬**

中国提出的一些科技方面收购案遭到CFIUS意外且严格的审查，导致一些交易告吹。2月时，中国紫光股份(000938.SZ)宣布，终止对美国数据存储公司西部数据(WDC.O)股权的收购，因该项交易须经过CFIUS的审查。

“新总统就职后，这种事情(审查)不大会很快减少，反倒有可能增加，至少短期内如此，”负责提供有关CFIUS事务咨询的Stroock & Stroock & Lavan LLP特别顾问Anne Salladin说。

部分专家担心的另一方面在于，美国新总统将如何及应对长期存在争议的汇率问题。此前数年来，中美两国因为汇率操纵问题而彼此指责。

“如果这一问题重新列入讨论范围，两国之间会产生一些摩擦，会不利于美中之间交易的达成，”McGinty说。

但Mandarin Capital的创始人Alberto Forchielli认为，长期来看，与中国对立的情绪不大可能让中国买家止步。Mandarin Capital是一家业务侧重于中国的私募股权公司。

“中国在美国投资的受欢迎程度将会越来越低。商业环境会变得更困难，”Forchielli表示。

“但中国企业对美国大选并不担心，知道在选举年会有一些抨击中国的言论。他们将继续买买买。”

2016年中方取消并购交易的相关图表： tmsnrt.rs/1Ud8AEy

(完)