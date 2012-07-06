奥巴马向WTO投诉中国贸易政策 亦将矛头对准罗姆尼

路透俄亥俄州7月5日电---美国总统奥巴马周四对中国以及美国共和党总统候选人罗姆尼发难,向世界贸易组织(WTO)提起申诉,称中国政府滥用贸易法规,向美国汽车出口行业徵收逾30亿美元关税.

提出这项申诉似乎意在赢得俄亥俄州的支持.该州有为数众多的汽车配件供应企业,很多工人或将因美国政府推出的800亿美元汽车业纾困计划而保住工作.奥巴马对这项计划表示支持,而罗姆尼反对.

这也是对罗姆尼指责奥巴马对中国贸易政策态度不够强硬的一次回击,同时也以另一种方式提醒选民,罗姆尼所做的不过就是像一家私募股权企业的管理人员那样,把美国的工作机会外包给中国.

世贸组织证实收到美国提出的申诉.这是继中国对美国部分钢铁和鸡肉产品出口徵收关税以来,美国的第三次投诉.

如预期一样,罗姆尼的竞选团队对此投以更为怀疑的眼光,认为奥巴马此举只是为了获得政治上的好处.

"奥巴马总统在大选年对中国态度的转变,只是一系列令人失望和违背承诺之事中的最新一个,"罗姆尼竞选团队政策主管Lanhee Chen说.

受到最高法院宣布医改法案符合宪法鼓舞,同时又对疲弱经济数据感到担忧的奥巴马竞选团队,瞄准了因制造业裁员而深受冲击的蓝领工人.

指责中国可能会得到这个群体的支持.

定於周五出炉的美国非农就业报告料显示6月失业率或保持在8.2%的高位,尽管周四数据给就业市场带来了部分希望,其中包括失业救济申请人数的减少和民间就业岗位的增加.

RealClearPolitics调查显示,在俄亥俄州和全国,奥巴马对罗姆尼的领先优势仅有2.6个百分点.(完)

--编译 郑茵/侯向明;审校 程琳

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