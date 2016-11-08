美国大选谁可问鼎白宫 数小时内即将揭晓

路透纽约11月8日 - 美国民主党候选人希拉里与共和党候选人特朗普之间激烈的白宫争夺战终于要看到大结局了，美国民众周二进行投票，现在距离投票结束时间仅剩数小时。

根据汤森路透/益索普选前公布的最后一份全国民调显示，希拉里支持率为44%，领先特朗普的39%。路透/益索普States of the Nation民调工具显示，希拉里击败特朗普的机率为90%。

特朗普周二再度提起他不接受选举结果的可能性，称他曾见到过投票不符规范的报告。但他并未详说细节，路透也无法立即查证此类问题的存在。

金融市场、博彩平台以及线上交易平台大多数预测希拉里会胜选，但特朗普的团队说他可以像6月的英国脱欧公投一样，出人意料地逆转胜出。

美国有投票资格的选民超过2.25亿人，一些州的投票截止时间在东部时间晚上七点(周三0000GMT)，预计约一个小时之后将会出炉第一批有意义的开票结果。2008年和2012年美国总统大选时，美国电视媒体在夜里11点(周三0400GMT)左右就宣布胜选一方了。(完)