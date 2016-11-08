美国大选谁可问鼎白宫 数小时内即将揭晓

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透纽约11月8日 - 美国民主党候选人希拉里与共和党候选人特朗普之间激烈的白宫争夺战终于要看到大结局了，美国民众周二进行投票，现在距离投票结束时间仅剩数小时。
根据汤森路透/益索普选前公布的最后一份全国民调显示，希拉里支持率为44%，领先特朗普的39%。路透/益索普States of the Nation民调工具显示，希拉里击败特朗普的机率为90%。
特朗普周二再度提起他不接受选举结果的可能性，称他曾见到过投票不符规范的报告。但他并未详说细节，路透也无法立即查证此类问题的存在。
金融市场、博彩平台以及线上交易平台大多数预测希拉里会胜选，但特朗普的团队说他可以像6月的英国脱欧公投一样，出人意料地逆转胜出。
美国有投票资格的选民超过2.25亿人，一些州的投票截止时间在东部时间晚上七点(周三0000GMT)，预计约一个小时之后将会出炉第一批有意义的开票结果。2008年和2012年美国总统大选时，美国电视媒体在夜里11点(周三0400GMT)左右就宣布胜选一方了。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。