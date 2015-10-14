美国民主党总统参选人桑德斯在“邮件门”问题上支持希拉里

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透拉斯维加斯10月13日 （记者 John Whitesides/Amanda Becker） - 美国民主党总统参选人伯尼·桑德斯周二意外地在“私邮公用”问题上支持希拉里。作为希拉里角逐白宫的主要党内对手，桑德斯此言或有助于平息“邮件门”给希拉里竞选造成的负面影响。
希拉里在美国民主党总统初选首场辩论上称，她决定使用非政府电邮地址是一个错误，但她强调她想将精力集中到对于选民们更为重要的政策议题上。
桑德斯意外地对她表示支持。“我这么说可能不是政治上的一招好棋，但我认为希拉里是对的，”他说道。“美国人民已经听腻了有关你‘私邮公用’的消息。”
人群大笑，希拉里也是满脸笑容。
“谢谢你，伯尼，”希拉里笑着说道，并在现场观众的热烈掌声中与对方热情握手。
桑德斯与希拉里这和谐一幕，与双方早前在资本主义、枪支管制和美国对叙利亚政策上唇枪舌剑式的对抗形成鲜明对比。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。