美国民主党总统参选人桑德斯在“邮件门”问题上支持希拉里

(本文由路透中文网编译提供)

路透拉斯维加斯10月13日 （记者 John Whitesides/Amanda Becker） - 美国民主党总统参选人伯尼·桑德斯周二意外地在“私邮公用”问题上支持希拉里。作为希拉里角逐白宫的主要党内对手，桑德斯此言或有助于平息“邮件门”给希拉里竞选造成的负面影响。

希拉里在美国民主党总统初选首场辩论上称，她决定使用非政府电邮地址是一个错误，但她强调她想将精力集中到对于选民们更为重要的政策议题上。

桑德斯意外地对她表示支持。“我这么说可能不是政治上的一招好棋，但我认为希拉里是对的，”他说道。“美国人民已经听腻了有关你‘私邮公用’的消息。”

人群大笑，希拉里也是满脸笑容。

“谢谢你，伯尼，”希拉里笑着说道，并在现场观众的热烈掌声中与对方热情握手。

桑德斯与希拉里这和谐一幕，与双方早前在资本主义、枪支管制和美国对叙利亚政策上唇枪舌剑式的对抗形成鲜明对比。(完)