焦点：美国能源业乐见特朗普当选 寄望减少抑制产业发展的繁琐规定

路透11月9日 - 美国能源产业周三为共和党人特朗普赢得总统选举而欢欣鼓舞，他们预期特朗普会减少使该产业失去数十亿美元新项目投资的繁琐监管规定。

在奥巴马总统执政期间，美国能源市场经历了石油和天然气生产的繁荣，因为技术的改进使此前因成本太高而不能开发的页岩油气资源得以开发。

但即便在光景好的时候，能源业仍为环保规定抑制该产业进一步发展感到无奈。现在他们寄望特朗普能撤销其中的多数规定。

虽然特朗普没有透露太多能源政策的细节，但他有许多来自页岩油行业的支持者，而且他曾表示会支持包括油气管道在内的基础设施项目。

“我们希望特朗普总统兑现他的承诺，撤销许多在整个奥巴马执政期间对我们这个产业的繁琐规定，”石油生产企业Continental Resources Inc(CLR.N)的执行长Harold Hamm在声明中称。

特朗普已经考虑Hamm作为能源部长的人选，如果真的这样，这将是自1977年该职位创立以来首个来自油气行业的部长。

特朗普承诺创造新就业岗位、改善制造业状况，分析师称，这对于全美国搁置的能源项目来说是个福音，这些项目包括Dakota Access管道。

全球最大的上市石油公司--艾克森美孚(XOM.N)称，希望特朗普政府今后的监管“合理科学”。艾克森美孚因气候变化风险披露问题，在过去一年遭到环保人士的猛烈抨击，而特朗普此前曾将气候变化称为骗局。

“我们打算与当选总统及其政府进行建设性的合作，”艾克森美孚发言人Alan Jeffers称。

美国最大的独立石油生产商康菲石油国际(COP.N)称，会同特朗普合作以保护环境，同时也会生产推动经济增长所需的油气。

“美国民众支持并选举特朗普先生为总统，康菲石油国际尊重这个选择，”该公司发言人Daren Beaudo称。

美国主要炼厂Marathon Petroleum (MPC.N)表示，期待与特朗普政府合作。

大多数美国油企的股价周三上涨，油价也上扬逾1%。艾克森美孚股价小涨，雪佛龙(CVX.N)股价亦小涨。

在第二大产油州北达科他，特朗普的胜选被视为能源企业的福音。

“特朗普被认为对经济有利，对能源行业有利。他有足够的资源来让这一切发生，”贸易团体北达科他石油协会负责人Ron Ness称。

“这一天，人们对能源行业有着非常乐观的看法。”(完)