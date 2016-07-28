焦点：美国大选风险可能促使美联储继续推迟升息

路透纽约7月27日 - 美联储今年已经向政治风险屈服过一次了，受英国退欧公投影响，它推迟了一次本可能进行的升息，随着美国11月总统大选来临，有可能再次这么做。

虽然民主党和共和党都对美联储提出批评，但特朗普的政策主张有可能给美国经济和金融市场带来更大的负面冲击，他扬言要颠覆已存在数十年的自由贸易共识，在各种场合讨论是否要重新协商美国债务的问题，到处宣传他那雄心勃勃的减税计划，在许多独立分析师看来，特朗普的减税计划只会让联邦债务更加膨胀。

“经济存在很多的不确定性。其中一个就是将要举行的大选，”费城联储总裁哈克这个月对记者表示。

美联储去年12月首次升息时，联储官员们预测2016年还会升息四次。但经过几个月的不断推迟和反复承认经济表现欠佳之后，美联储主席叶伦和她的同事们周三再次维持利率不变，一如外界的预期。

美联储决策者周三称短期经济风险减弱，且他们最新的预测是今年下半年大概会升息两次。

但预计11月极不可能升息，因为届时距总统大选仅剩一周时间。分析师称美联储可能赶在9月升息，或者更可能的是等到12月升息。

尽管美联储在以往的大选前曾经升息，但其选择越来越少。分析师和美联储决策者不断警告，如果民调和各方言论开始让投资者、消费者或雇主不安，那么美联储将被大选缚住手脚。

“大选是定好日期的切实风险事件，很像英国脱欧。所以谨慎看法是预计市场将出现一些波动，”纽约联储前资深分析师Shehriyar Antia称。

“他们的倾向于等到尘埃落定，再采取政策行动。”

美联储在上月英国公投前一周的那次会议上，预测未来几年会降低收紧政策的积极程度。上周路透对100位分析师的调查显示，美国最有可能在12月升息。

摩根士丹利分析师在报告中写道，两位美国总统候选人的政策主张都有可能改变财政刺激、贸易政策和税收改革，而这“将改变支撑美国经济前景，以及股市、利率、汇市、市政债、房屋市场和企业债市场的基础。”

他们指出，废除自由贸易将给美国经济带来“重大”冲击。

特朗普能获得共和党总统候选人提名，他的反自由贸易立场起到一定作用。而希拉里克林顿相对而言似乎更加倾向维持现状，但她也支持放弃自由贸易。

美联储官员都已经注意到了这点。

哈克提到费城联储的“党派分歧”指数近期有所上升，该指数衡量的是各党派、国会与白宫之间的政见不合程度。从过往经验看，这暗示着企业和家庭经济活动的不确定性上升。

“大家有可能会推迟招聘和投资，直到不确定性消除，”哈克说。

大选年美联储利率行动图表：tmsnrt.rs/1rD6A1u

(完)