焦点：哪儿都不安全？ 特朗普冲击波令人怀疑避险资产

2016年1月21日，图为欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦11月9日 - 今年政治动态经常出乎预料，不确定性笼罩。公债、黄金和瑞郎等资产的传统“避险”地位减弱，令人怀疑在市场动荡之际还能否找到真正的避险港。

当美国共和党总统候选人特朗普获胜的结果震惊全球之后，上述“安全”资产周三最初大涨。但随后快速回落，公债的走势更是彻底逆转。

这与英国退欧公投后数周及数月的市场反应，均表明此类震撼性事件对于投资者的风险偏好影响有限。自金融危机以后，获取回报变得越来越难。

与此同时，普遍认为央行的危机后刺激举措的效力式微，而且越来越多的意见认为持续了35年的债券牛市已经结束。这意味着，债市下跌的可能性更大，而收益率上升则会削弱黄金的吸引力。

在英国6月意外公投决定退出欧盟之后，投资者抛售股票等风险相对较大的资产，买进公债和黄金寻求避险，但不久之后这种操作就反转了。

金价在公投结果出炉后旋即上扬，但在接下来的几个月内，金价较公投后所创高位下跌10%。由于投资者需求消退，全球债券收益率也重返数月高位。

“如今一些传统避险工具不如以往所料想的来得安全，”道富银行全球宏观策略部门主管Michael Metcalfe指出。

“对于特朗普的财政政策及其对美国收益率的影响，外界多心存质疑，或许现金更是大家的首选，”他表示。

在特朗普胜选后，美国指标10年期公债收益率起初暴跌至1.71%，但在欧洲盘又飙升至1.97%的3月以来高位。

即便美联储下月暂不升息，但美债收益率及市场利率上扬，仍可提供颇具吸引力的回报率。

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)目前为0.88%，而英镑 及欧元Libor分别为0.40%及负0.33%。

**黄金或许要发光**

随着尘埃落定，市场可能在接下来数周进行整理。投资者等着看特朗普对财长和国务卿等关键职位的任命。

他们还想看看特朗普政府与美联储之间关系的如何演变。这或许会影响到一些关键问题，包括叶伦还能在美联储主席的位子上坐多久，以及联储的政策路线是否会变化，升息步伐会放慢还是加快。

法国兴业银行的企业研究、外汇及汇率负责人Kenneth Broux表示，美国收益率急升、收益率曲线陡化，表明投资者认为，美国政府料将增加支出并由此带来通胀上升。

这对黄金而言是好事，黄金一般用来对冲通胀。金价一度触及六周高位每盎司1,337美元，不过已回吐涨幅，最新仅涨1%。

“黄金显然是避险资产。除了黄金，可能就是瑞郎和日圆了。但黄金是真正唯一的避险资产，特别是在通胀预期上升的情况下，”Broux说道。

汇丰全球资产配置团队周三下调对全球新兴市场的曝险，同时还提高对三至五年期美国公债的投资，并增加黄金持仓。

“多年来，美国的政策一直相对稳定，但大选结果给这种稳定性带来疑问，”他们在给客户的报告中写道。

**美元疑虑**

不过美债收益率上涨对市场来说是把双刃剑。在预期利率会升高的背景下，这预示着美国经济增长将更加强劲，将会给全球增长带来支撑。

另一方面，美债收益率上升以及强势美元可能也会危及美国国内经济增长，此外，对背负着数万亿美元计债务的新兴市场借款者而言，他们的债务成本会更高。全球经济增长恐也会因此面临风险。

具有讽刺意味的是，特朗普所提倡的宽松财政政策或许还挺适合想加息的美联储。

这给美元“避险港”的地位打上了问号，投资者周三快速抛售美元兑主要货币。

瑞郎兑美元和欧元兑美元均涨逾2%，分别报0.955和1.1299，日圆兑美元更是跳涨3%以上，来到101日圆。

日圆随后会吐多数涨幅，欧元和瑞郎走势则是彻底反转。

如果投资者对传统的“避险资产”不感兴趣，或许会把现金转投其它资产，希望藉此能自美国新一届政府中获益。

因预期欧美国防支出会增加，国防类股攀升，在金价上涨带动下，矿业类股表现也可圈可点。(完)