投资者预计若特朗普胜选 全球市场难逃血洗悲剧

2015年11月9日，澳大利亚证券交易所，一名投资者对显示屏上股价走势的反应。 REUTERS/Steven Saphore

路透新加坡11月9日 - 如果美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)成为下一届美国总统，投资者应该会看到全球股市、美元以及多数大宗商品进一步下跌。而现在看来，这种可能性已越来越大。

市场担心，若特朗普胜选，则将影响全球经济和政治，给投资者带来巨大的不确定性。投资者之前一直冀望民主党总统候选人希拉里克林顿获胜，因为她的政策更为稳重且更具可预测性。

在全球市场下滑之际，德国安联首席经济顾问Mohamed El-Erian称，“如果当前市场走势保持或进一步发展下去，明日将可能有相当多的去杠杆及强制抛盘发生。”

特朗普一直威胁放弃主要贸易协议，并对美国来自墨西哥和中国等国家的进口强加壁垒，这可能会减少贸易流动，并危害本就已经缓慢的全球经济增长。

芝加哥的BMO私人银行首席投资官Jack Ablin预测，如果特朗普当选，接下来十天美股跌幅或最高达10%。

“投资者不知道(特朗普)将有什么动作；他提出的政策都很含糊，而且他这个人反复无常。”

“国外市场，尤其是新兴市场，可能受到大部分的冲击。这些市场更依赖对美出口，而非进口。”

市场动荡还可能会令美国联邦储备理事会(美联储/FED)不像预期那样在12月升息。

随着特朗普胜出的可能性增大，不安情绪加剧，全球市场跳水，一些市场的跌幅甚至比6月底英国脱欧公投引发的急剧跌势还要大。

截至0525GMT，特朗普拿下244张选举人票居于领先，希拉里215张，还有几个“摇摆州”的投票尚未结束。(完)