希拉里如竞选总统，将提出与奥巴马不同的观点--普德斯塔

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月7日 - 美国总统奥巴马的顾问普德斯塔(John Podesta)表示，希拉里·克林顿如果竞选总统，将提出与奥巴马不同的观点，而奥巴马预料到了这样的情况。普德斯塔可能成为希拉里的竞选主席。

普德斯塔曾担任美国前总统克林顿的幕僚长，现在是奥巴马的顾问，他表示下个月将离开白宫。

“我可能于2月初离开，”他在接受路透采访时说道。“然后我需要搞清楚下一步做什么。”

这将主要受希拉里是否决定竞选总统影响，外界预期希拉里会参加竞选。普德斯塔经常被提到可能成为她的竞选主席。

“如果她决定竞选，我告诉她我会尽一切努力帮她，”他说道，并表示是否担任她的竞选主席要“由她决定”。

尽管2008年奥巴马和希拉里在民主党总统获选人上进行了激烈争夺，希拉里担任国务卿时两人建立了紧密关系。普德斯塔指出，两人有很多共识，但如果希拉里竞选总统，她也将凸显与奥巴马的不同观点。

“我确信她有一些观点和总统不同。我觉得总统对此清楚，也预料到了这样的情况。”普德斯塔说道。

“我确信存在分歧，但总体来说我认为她非常尊重总统在经济、国家安全和医疗保健等领域取得的成绩。”（完）