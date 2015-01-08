希拉里如竞选总统，将提出与奥巴马不同的观点--普德斯塔

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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月7日 - 美国总统奥巴马的顾问普德斯塔(John Podesta)表示，希拉里·克林顿如果竞选总统，将提出与奥巴马不同的观点，而奥巴马预料到了这样的情况。普德斯塔可能成为希拉里的竞选主席。
普德斯塔曾担任美国前总统克林顿的幕僚长，现在是奥巴马的顾问，他表示下个月将离开白宫。
“我可能于2月初离开，”他在接受路透采访时说道。“然后我需要搞清楚下一步做什么。”
这将主要受希拉里是否决定竞选总统影响，外界预期希拉里会参加竞选。普德斯塔经常被提到可能成为她的竞选主席。
“如果她决定竞选，我告诉她我会尽一切努力帮她，”他说道，并表示是否担任她的竞选主席要“由她决定”。
尽管2008年奥巴马和希拉里在民主党总统获选人上进行了激烈争夺，希拉里担任国务卿时两人建立了紧密关系。普德斯塔指出，两人有很多共识，但如果希拉里竞选总统，她也将凸显与奥巴马的不同观点。
“我确信她有一些观点和总统不同。我觉得总统对此清楚，也预料到了这样的情况。”普德斯塔说道。
“我确信存在分歧，但总体来说我认为她非常尊重总统在经济、国家安全和医疗保健等领域取得的成绩。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
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