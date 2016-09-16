希拉里重返选战行程 特朗普民调上升

路透北卡罗来纳州9月15日 - 美国民主党总统候选人希拉里在因为感染肺炎而休息三天之后，周四重新开始竞选行程，她正面临更具挑战性的政治形势，因共和党竞争对手特朗普的民调支持持续升高。

希拉里的高级助理表示，他们一直预期11月8日投票日之前将呈现拉锯。但从一连串的新民调来看，很明显地特朗普在口头上自我约束，展现更为圆滑一面之后，已经摆脱了夏季低迷形势。

希拉里在飞赴北卡罗来纳州Greensboro时于竞选专机媒体室接受访问，现年68岁的她看来健康情况良好，她将到Greensboro举办造势活动，打算将她的竞选重点重新聚焦于劳工阶级的困境，而这正是特朗普最具说服力的论述点之一。

希拉里向记者表示，上周五她对于肺炎的诊断保密，只有告诉高级干部，因为她认为她能够“强势复原”，并继续竞选活动；她在说这些话时，背景音乐播放的是詹姆士布朗(James Brown)的“我感觉很好”(I feel good)。

她说，“从我的角度来看，我当时以为我的状况还过得去，没有必要小题大作。”(完)