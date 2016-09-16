希拉里重返选战行程 特朗普民调上升

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透北卡罗来纳州9月15日 - 美国民主党总统候选人希拉里在因为感染肺炎而休息三天之后，周四重新开始竞选行程，她正面临更具挑战性的政治形势，因共和党竞争对手特朗普的民调支持持续升高。
希拉里的高级助理表示，他们一直预期11月8日投票日之前将呈现拉锯。但从一连串的新民调来看，很明显地特朗普在口头上自我约束，展现更为圆滑一面之后，已经摆脱了夏季低迷形势。
希拉里在飞赴北卡罗来纳州Greensboro时于竞选专机媒体室接受访问，现年68岁的她看来健康情况良好，她将到Greensboro举办造势活动，打算将她的竞选重点重新聚焦于劳工阶级的困境，而这正是特朗普最具说服力的论述点之一。
希拉里向记者表示，上周五她对于肺炎的诊断保密，只有告诉高级干部，因为她认为她能够“强势复原”，并继续竞选活动；她在说这些话时，背景音乐播放的是詹姆士布朗(James Brown)的“我感觉很好”(I feel good)。
她说，“从我的角度来看，我当时以为我的状况还过得去，没有必要小题大作。”(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。