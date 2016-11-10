特朗普胜选令企业并购前景笼罩疑云 投行业绩恐受影响

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透华盛顿/纽约11月9日 - 美国企业交易撮合者可能会搁置大型合并计划，他们要评估新当选的总统特朗普是会履行其民粹主义承诺，且有可能阻止美国电话电报公司(AT&T)收购时代华纳的交易，还是更像传统的共和党人对商界持友善的态度。
特朗普竞选时的言论及个人性格让其计划存在许多不确定性，包括其政府如何处理大型并购。
华尔街预期交易会下降，高盛周三预计，侧重并购业务的银行业获利将下降20-30%，Jefferies称，特朗普在贸易、医保、税务和能源政策的不确定性可能损及全球承销和并购活动。
“我认为许多交易会暂停，直到更明确地显现特朗普是立场变得更温和，还是像许多人预期的那样造成混乱，”华尔街一位资深银行家表示。由于未获授权对媒体发表讲话，这位银行家要求匿名。
“在看清特朗普作为国家领导人的行事方式前，形势将比较艰难，”这位银行家补充称。
特朗普在10月曾表示，AT&T提议以850亿美元收购时代华纳，将在一家公司手中聚集太多权利，他会阻止该交易。
除了批评AT&T与美国有线电视新闻网(CNN)母公司时代华纳的交易外，特朗普还曾表示要搅黄康卡斯特收购NBC Universal的交易，并曾威胁称要对拥有华盛顿邮报的亚马逊采取反垄断行动。康卡斯特收购NBC Universal的交易已于2013年完成。
一位反垄断专家称，所有这家三新闻机构都与特朗普有过摩擦，这在华盛顿引发了特朗普可能利用反垄断法，对个人受到的怠慢进行报复。这位专家要求匿名，以保护商业关系。
但一些投资者认为，自认为亲商的特朗普一旦在1月就任，可能会采取更温和的基调。
“我们认为，特朗普对并购活动会相当有利。总体看法是，他亲商，支持自由市场，”Westchester Capital Management投资组合经理Roy Behren称。
总统不会根据反垄断法裁定并购交易是否非法。这是由美国司法部或美国联邦贸易委员会来决定，他们分担了评估并购交易的工作。如果其中一家机构决定阻止交易，则须说服法官同意。
AT&T财务长John Stephens周三称，公司期待与特朗普合作，对监管机构会批准这项交易持“乐观”看法。
时代华纳股价收跌1.4%，报86.60美元。AT&T股价收涨1.2%，报37.44美元。道琼工业指数.DJI收升256.95点或1.4%，至18,589.69点；标准普尔500指数.SPX上涨23.70点或1.11%，至2,163.26点。(完)
(编译 李爽/侯雪苹；审校 张荻)
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