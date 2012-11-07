奥巴马连任成功 罗姆尼承认败选

* 美国总统奥巴马赢得连任

* 民主党保住参议院多数席次,共和党则保有众院多数席次

* 罗姆尼致电奥巴马承认败选

* 媒体报导称奥巴马拿下关键的俄亥俄州及维吉尼亚州

记者 Steve Holland/John Whitesides

路透华盛顿11月6日电---美国总统奥巴马周二连任成功,明显胜过共和党挑战者罗姆尼,显示奥巴马克服了外界对於他处理美国经济问题的深切质疑.

罗姆尼致电奥巴马承认败选,在这之前,奥巴马已拿下关键的俄亥俄州,也在竞争激烈的维吉尼亚、内华达、爱荷华及科罗拉多等摇摆州胜出,让奥巴马获得的选举人票超过当选门槛的270张.

"我们的国家正面临重大挑战,"罗姆尼对聚集在一波士顿会议中心的失望支持者表示."我祈祷总统能够成功地领导我们的国家."

他对两党之争提出警告,并呼吁两方的政治人物"应把民众利益放在政治之前."

奥巴马成功说服选民继续让他掌舵,带领美国重振经济成长,走出1930年代大萧条以来最严重的衰退.经济复苏脚步虽然不一,但已展现一些力道,然而美国失业率仍然高居7.9%.

奥巴马必须取得至少270张选举人票才能笃定连任.这次奥巴马的胜选关键是赢下激烈竞争的摇摆州俄亥俄州,也终结罗姆尼期待靠着摇摆州来翻转选情的希望.

根据电视台的开票结果显示,奥巴马在俄亥俄州、威斯康星州、爱荷华州、宾夕法尼亚州、新罕布夏州均惊险赢过罗姆尼.後者唯一拿下的摇摆州是北卡罗来纳州.

两人的全国得票数仍非常接近.

罗姆尼承认败选的时间有点晚,因某些共和党人质疑奥巴马是否真的拿下了俄亥俄州,尽管电视台的所有选举专家均宣称奥巴马赢得俄亥俄州.

根据媒体报导,科罗拉多州和维吉尼亚州稍後时也为奥巴马传来佳讯--意味着即使俄亥俄州最终结果发生逆转,罗姆尼也无法获得出任总统所需的选举人票数.

电视公布大选结果消息後,奥巴马在芝加哥的支持者们欢呼雀跃,而在波士顿的罗姆尼会场陷入一片沉寂.

奥巴马与罗姆尼针对如何复兴美国经济的议题完成辩论後,预计有至少1.20亿美国选民会投下选票.

奥巴马在首届总统任期内遇到的问题,预计将继续成为挑战.

总统奥巴马面临诸多难题,包括解决1万亿美元年度赤字,缩减16万亿美元的国家负债,整顿支出过高的社会保障体系以及处理美国国会两党僵局局面.

奥巴马所在的民主党仍掌控参议院多数,而罗姆尼所在的共和党则继续控制着众议院.

密苏里州民主党参议员Claire McCaskill连任,击败共和党对手Todd Akin.

民主党众议员Joe Donnelly当选印第安纳州参议员.在过去几十年中,该位一直由共和党人把持.

在受到瞩目的麻州参议院席位争夺战中,民主党人沃伦(Elizabeth Warren)击败现任议员,共和党的Scott Brown.

前任缅因州州长Angus King在三方激战中胜出,将接手即将退休的共和党参议员Olympia Snowe的席位.虽然King以独立候选人的身份参选,但预计他将与民主党合作,因此这也可算是民主党的胜利.

佛罗里达州民主党参议员Bill Nelson轻松击退共和党众议员Connie Mack的挑战,赢得第三个参议院任期.(完)

--编译 张明钧/李婷仪/洪曦/徐文焰;审校 田建华/沈以文

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