特朗普胜选余波荡漾 披索创逾20年最大两日跌幅

路透墨西哥城11月10日 - 墨西哥披索周四再度下挫，两日跌幅为逾20年来之最，该国公债与股市也都录得五年来最差表现，因担忧美国总统当选人特朗普反对自由贸易的主张可能冲击墨西哥出口。

墨西哥披索兑美元重挫约4%，报20.64披索，回到周三暴跌所及的纪录低点附近，因特朗普意外胜选后，投资者出脱披索。

特朗普在选战中誓言修改或撤销北美自由贸易协定(NAFTA)，而自1994年来，这项协定促使墨西哥对美国的出口增加逾五倍，到达每年3,160亿美元。

过去10年间，新兴市场流动性最高的披索，一直是所有新兴市场与股市等风险投资的一项押注指标，如今却因美墨商贸关系而陷入下跌漩涡。

“这算是范式转换(paradigm shift)吗？我想恐怕是，”墨西哥蒙特雷市Vector的一名汇市交易员Alfredo Puig表示，“你看看股市，全球并未惊慌失措。可是看一下墨西哥披索，确实有恐慌存在。”

披索连续第二天与美国股市.SPX背道而驰。两日大跌之后，披索成了今年表现最差的主要货币，取代了英镑。

最近两日美元兑披索上涨约12.6%，这是1994-1995年墨西哥货币贬值以来的最大两日涨幅。

披索今年表现料为2008年以来最差。美元兑披索迄今上涨了约19.6%，超过了2015年近17%的全年涨幅。

墨西哥股市IPC指数.MXX跌4.6%，创出五年来的最大单日跌幅，收于6月末以来最低水准。汽车零部件生产商及出口商Nemak (NEMAKA.MX)跌逾8%。

花旗集团的分析师Dirk Willer表示，他预期披索将保持走弱态势，保持在21-22披索区间，直到特朗普的贸易政策变得明朗。(完)