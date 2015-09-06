特朗普承诺不以独立候选人身份角逐美国总统大选

美国共和党总统参选人特朗普迫于党内压力，书面承诺若党内预选中失败，不会以独立候选人身份角逐2016年总统大选。但这样的承诺看来并无法律约束力，且并不妨碍特朗普口头攻击党内竞争对手，或在重大议题上“口无遮拦”。特朗普在新闻发布会上展示了他签名的“忠诚保证书”。路透