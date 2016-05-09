政治预测网站显示希拉里当选美总统几率大于特朗普

据政治预测网站PredictIt，美国民主党总统参选人希拉里当选下届总统的几率高于共和党参选人特朗普，但双方差距已缩窄。据PredictIt网站，周五时预测希拉里赢得大选的几率为61%，低于7天前的65%；特朗普的胜算则从34%升至40%。该网站用户可以小额资金对未来政治事件下注，用户均为美国注册选民。路透