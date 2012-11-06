无论美国大选花落谁家 债券投资者都心怀忐忑

* 投资者的首要忧虑是财政悬崖

* 罗姆尼当选或给伯南克的美联储主席身份带来变数

* 市场预期奥巴马连任将意味着美联储政策保持现状

记者 Jennifer Ablan/Richard Leong; 编译 石冠兰/戴素萍

路透纽约11月5日电---债券投资者天性谨慎.

他们紧张不安地等待着周二进行的美国总统大选,他们说不管谁获胜,政府都得应对"财政悬崖"及其深远的经济影响.但若罗姆尼赢得大选,他们会更担心一些,因为这将给伯南克的美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席身份带来变数,而债券投资者似乎与他关系不错.

投资者担心,无论是民主党的现任总统奥巴马还是共和党的挑战者罗姆尼,都很难在国会争取到对方领袖的妥协,暂停原定年底自动生效的6,000亿美元增税减支计划.

拿不出解决方案将可能把美国经济拖进深度衰退,这是国会预算办公室分析师的共识.

"我认为目前的政治局势非常不利於我们解决经济问题,"Loomis Sayles的资深债券投资人Dan Fuss在谈到他最担心的财政悬崖时表示.

不论奥巴马还是罗姆尼当选,都不会改变Fuss对市场的展望."利率总有一天将开始上升,"他称.

美联储大举购债的结果是,近期利率跌至二战以来最低水位.许多人警告称,利率终究会上涨并损害经济增长,美联储只是在拖延时间而已.

债券投资者面临的另一项主要问题是谁将领导美联储.尚不清楚伯南克是否会在2014年1月任期到期时谋求第三任,但罗姆尼已表示,若赢得大选则不会任命伯南克为美联储主席.

美联储的领导层真空将令投资者不安.

"我认为相比谁赢得大选,谁将掌管美联储对债市及股市是更重要的驱动力,"DoubleLine Capital LP的Bonnie Baha表示.

周五美国公布强劲国内就业数据後,10年期美债收益率报1.74%,使得这一投资回报指标处於今年交易区间2.38%至纪录低位1.38%的中间.

**两种结果两手准备**

在周四公布的一份报告中,花旗分析师建议投资者买入长期美国公债,以防奥巴马当选债市将升高.他们并建议利用利率衍生品对冲罗姆尼获胜的风险.

巴克莱分析师认为,奥巴马当选将使得10年期美债收益率从现在的1.74%左右降至1.5%或更低,因"财政悬崖"相关忧虑将升温.如果罗姆尼赢得大选,一些观察者认为财政悬崖来临时间更可能会暂时延後.

如果即将卸任的国会和白宫无力解决彼此在赋税和支出方面的歧见,布什时代的减税方案就将在1月1日到期,自动减支措施也将启动.

一些分析师认为,罗姆尼将会有更宽裕的时间与国会达成协议以避开财政悬崖,但妥协方案可能不是债市乐见的.

最近几天期权市场已益发反映利率将上扬,一些分析师将此解读为交易员看好罗姆尼将胜选.这方面的预期是,增加支出及大幅减税可能会使赤字恶化,但也可能刺激当局出台有助於股市而非债市的政策.

根据近期民调,共和党被认为几乎肯定会在众议院维持控制权.共和党赞成延长对高薪族群的减税措施;奥巴马和民主党则支持减税政策到期结束,以及对高收入群体加税.

Western Asset Management Co.投资管理策略分析师John Bellows表示,如果奥巴马胜选,对於两大高收入群体赋税问题的争论可能导致协商不成,且混乱无序的回应可能令投资者向美债寻求避险.该资产管理公司所管理的资产达4,600亿美元.

"我的感觉是,罗姆尼和参议院民主党人士之间的妥协空间,要比奥巴马和众议院共和党人士之间来得大."Bellows表示.

**如果没了伯南克**

如果罗姆尼胜选并履行政见,他将不会提名伯南克出任美联储主席.一些华尔街及华府人士曾抨击伯南克的宽松货币政策损及美元、拉抬汽油和食品价格,在未来有可能引发通胀飙升.

然而许多人认为在四年前全球信贷紧俏重创金融市场後,由伯南克担任主席的美联储一直是推动金融市场复苏的力量.

市场走势似乎是肯定了伯南克的政策,标准普尔500指数.SPX自2009年初以来已上涨了50%.

Bellows表示,如果罗姆尼真的入主白宫,并另觅人选出任美联储主席,可能意味着美联储宽松货币时代的结束.

另一方面,如果奥巴马连任成功,应该意味着美联储会维持现状.

"如果奥巴马连任,我认为你可以预期已经推出的货币政策将会持续下去,"Bellows表示.(完)

--译文审校 程琳

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