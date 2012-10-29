如何根据美大选可能结果调整仓位？

路透纽约10月26日电---美国11月6日总统大选日益临近,而在可能决定胜负的几个州选情胶着,让投资者部署仓位的难度越来越大.

"就算你真的相信,哪个政党当选与市场表现之间有关联,眼下这种情况你要怎麽赌才好?"Federated Clover小型价值基金(VSFAX.O)的资产经理Lawrence Creatura称.该基金规模有3.1亿美元.

标准普尔Capital IQ的首席股市策略师Sam Stovall称,像今年标普500指数上涨12.4%这样的股市行情,通常预示着现任总统有望取得大选胜利.但今年的股市涨幅也许并不足以盖过高失业与低增长的不足.美国失业率目前在7.8%,经济年增幅仅2%.

很多投资者和策略师并未早早押注一个大选结果,而是针对多种可能性做了准备.以下就是他们的部分策略.

**大选结果对股市影响**

分析师称,虽然公司业绩和经济成长等基本面因素对投资者而言仍很重要,但下届总统的政策或将影响到从国防承包企业到小盘股等众多公司.

富国银行Advantage Funds首席资产组合策略师Brian Jacobsen表示,如果共和党总统候选人罗姆尼当选,股市整体上将呈现最为正面的反映,因为罗姆尼倾向於放松监管和降低税收,这对於企业和富裕阶层最有利.

他并称,对股市来说最坏的结果可能是,民主党继续控制参议院,且奥巴马获得连任,同时共和党继续保持在众议院的席位优势.

他说:"这样的话现状还得持续两年,什麽都不会办成."他进一步推测,(在这种情况下)预计股市会保持在当前区间内,直至2014年选举.

瑞银首席美国股票策略师Jonathan Golub称,罗姆尼获胜将有助於煤炭生产商、铁路、大型银行和国防企业.

Golub指出,美国国际集团(AIG.N)、凯雷投资集团(CG.O)和高盛(GS.N)等此类公司可能从共和党赢得总统大选中获益,因为届时多德-弗兰克法案中的金融改革措施或不会严格执行,额外征税的可能性也将下降.

Golub表示,思科(CSCO.O)和微软(MSFT.O)等在海外拥有大量现金的科技巨头也会得益於罗姆尼获胜,因为罗姆尼或将终止或降低资本汇回税.思科和微软在海外均拥有超过400亿美元的现金.

Golub并称,若奥巴马获胜将对医疗保健、绿色能源和基础设施公司最为有利.他举例称,First Solar(FSLR.O)有60%的业务是由能源部作贷款担保进行筹资的,若罗姆尼当选,将面临风险.同时,设计服务公司Aecom Technology Group(ACM.N)约20%的营收来自政府在道路和桥梁等基础设施上的支出.

金融咨询公司Rehmann的顾问Joe Heider表示,小盘股将从奥巴马连任中受益,因为宽松的贷款条件和低利率可能仍会存在.

他表示,若奥巴马获胜,派息的公司和接近年末时股价大涨的公司股价将下跌,因为投资者为股息和资本利得方面的税收优惠政策结束做准备.

**观察国会**

巴克莱投资长Aaron Gurwitz表示,对投资人而言,国会选举结果可能要比总统选举结果更为重要.

Gurwitz尤其关注印第安纳州的参议员选举结果,以及德州第八选区、明尼苏达州第八选区、伊利诺伊州第10和第11选区、新罕布夏州第一选区、佛罗里达州第18选区的众议员选举结果.参加这些选战的共和党人都承诺绝不在调高债务上限或加税等问题上妥协.

他表示,预计两党都无法拿下参众两院的绝对多数席位,这意味着两党必须结成较小的联盟,才能让立法取得进展.

Gurwitz称,如果共和党在上述选战中胜出,可能预示着经济要继续受到政治僵局损害.这将对防御性企业和其它保守投资有益.

他指出,如果民主党在这些选战中胜出,则可望让国会共和党议员相信,选民益发青睐那些愿意妥协的候选人.投资者应该将此视为买进风险资产的讯号,因为赤字等问题出现进展的可能性会增大.(完)

--编译 隋芬/侯向明/王翔琼/戴素萍;审校 李春喜/程琳

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