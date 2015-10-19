美国民主党总统参选人桑德斯将阐述民主社会主义观点

路透爱荷华州爱荷华城10月18日（记者 John Whitesides） - 美国民主党总统参选人桑德斯（Bernie Sanders）周日称，他计划很快发表重要讲话，阐述自己对民主社会主义的理解。他同时承认这一政治标签可能是赢得选民支持的一大障碍。

桑德斯表示，很多美国人对社会主义存在误解，没有认识到社会主义存在于社会保障和医疗保险等受欢迎的政府项目中。他在上周举行的民主党总统竞选辩论中宣传了他的民主社会主义观点。

“我认为很多人听到‘社会主义’这个词的时候很紧张，”桑德斯在爱荷华州对记者们说道。

“我们可能将要做的事情是，在不远的将来举办一场重要的演讲，准确解释我所说的民主社会主义，”他在爱荷华城对一名支持者表示。

“对于我来说，民主社会主义意味着民主。它意味着建立一个代表所有人的政府，而不是仅代表这个国家最富有的人。”

桑德斯指出，选民们只需要更好地理解这个概念。

“我认为我们需要做一些解释工作，但我认为最终会有越来越多的人认同我们的观点。”（完）