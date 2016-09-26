美国总统大选辩论前夕 特朗普获得布什派任官员支持

路透纽约9月25日 - 在特朗普与希拉里首度进行辩论之前，多位获前美国总统布什(George W. Bush)派任的官员周日宣布支持共和党总统候选人特朗普，展现出党内团结气氛。

布什家族及许多与该家族往来的人士仍对特朗普持冷淡态度。据传布什计划在11月8日总统大选中将票投给希拉里，而先前在共和党党内初选和特朗普一同争取提名的杰布·布什(Jeb Bush)则已表示，他的票不会投给希拉里，也不会投给特朗普；布什一方面回避总统大选，一方面则是协助共和党国会议员候选人募款。

不过多位获布什派任的官员已经决定站出来支持特朗普。目前特朗普与希拉里势均力敌，即将在周一美东时间晚间在纽约州Hempstead的霍夫斯特拉大学(Hofstra University)进行辩论。

支持特朗普的布什时代官员联盟创始会员名单上，共有50位之前获布什派任的官员。这份名单是由一名亲特朗普竞选团队的共和党高层提供。(完)