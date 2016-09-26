美国总统大选辩论前夕 特朗普获得布什派任官员支持

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透纽约9月25日 - 在特朗普与希拉里首度进行辩论之前，多位获前美国总统布什(George W. Bush)派任的官员周日宣布支持共和党总统候选人特朗普，展现出党内团结气氛。
布什家族及许多与该家族往来的人士仍对特朗普持冷淡态度。据传布什计划在11月8日总统大选中将票投给希拉里，而先前在共和党党内初选和特朗普一同争取提名的杰布·布什(Jeb Bush)则已表示，他的票不会投给希拉里，也不会投给特朗普；布什一方面回避总统大选，一方面则是协助共和党国会议员候选人募款。
不过多位获布什派任的官员已经决定站出来支持特朗普。目前特朗普与希拉里势均力敌，即将在周一美东时间晚间在纽约州Hempstead的霍夫斯特拉大学(Hofstra University)进行辩论。
支持特朗普的布什时代官员联盟创始会员名单上，共有50位之前获布什派任的官员。这份名单是由一名亲特朗普竞选团队的共和党高层提供。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。