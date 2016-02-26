鲁比奥、克鲁兹联手在辩论中向特朗普发难

路透休斯顿2月25日（记者 Emily Stephenson） - 美国共和党总统参选人鲁比奥周四终于在辩论会上，针对特朗普的财富以及缺乏详细的政策计划，首次对特朗普发难，试图阻止后者在下周的党内初选中取得大胜。

这可能是鲁比奥最激进的一次，提及了特朗普过去四次破产以及在佛罗里达州一个度假村雇佣输入的波兰工人，并明显地暗示特朗普如果不是继承遗产、就不会取得今天在房地产行业的成绩。

鲁比奥称，如果没有家里的钱，“你知道特朗普现在会在哪儿吗？在曼哈顿卖表。”

在这场CNN主持的在休斯顿大学举行的辩论会上，鲁比奥和克鲁兹反复联手对付特朗普，这可能是他们在超级星期二（Super Tuesday）以前努力削弱特朗普的最后也是最好的机会之一。

他们能否将特朗普拉下马仍是个问题。特朗普在共和党四次初选中获胜三次，周二可能取得大胜。

特朗普在辩论中表现出一贯的自信和好斗，反复为自己辩护并抨击鲁比奥和克鲁兹。

“这家伙是个失败者，这家伙是个骗子，”特朗普先指着鲁比奥、后指着克鲁兹说道。（完）