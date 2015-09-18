特朗普称自己若当选总统将会谢绝40万年薪

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月17日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四称，他不想要40万美元的总统年薪，若当选会谢绝这份薪资。
在新罕布什尔州罗彻斯特的一个会议上，特朗普被问及了他若当选，是否会降低国会议员养老金和医疗福利的问题。
“告诉大家，我如果当选总统，会做的第一件事是接受零工资，好吗？”特朗普说。“这对我而言没什么大不了的。”
特朗普是美国地产大亨和电视名人，周四凭借41亿美元的身家，在《福布斯》全球亿万富豪榜上名列第405位。特朗普在宣布参选后不久称，他的资产净值超过100亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。