特朗普称自己若当选总统将会谢绝40万年薪

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月17日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四称，他不想要40万美元的总统年薪，若当选会谢绝这份薪资。
在新罕布什尔州罗彻斯特的一个会议上，特朗普被问及了他若当选，是否会降低国会议员养老金和医疗福利的问题。
“告诉大家，我如果当选总统，会做的第一件事是接受零工资，好吗？”特朗普说。“这对我而言没什么大不了的。”
特朗普是美国地产大亨和电视名人，周四凭借41亿美元的身家，在《福布斯》全球亿万富豪榜上名列第405位。特朗普在宣布参选后不久称，他的资产净值超过100亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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