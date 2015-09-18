特朗普称自己若当选总统将会谢绝40万年薪

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月17日 - 美国共和党总统参选人特朗普周四称，他不想要40万美元的总统年薪，若当选会谢绝这份薪资。

在新罕布什尔州罗彻斯特的一个会议上，特朗普被问及了他若当选，是否会降低国会议员养老金和医疗福利的问题。

“告诉大家，我如果当选总统，会做的第一件事是接受零工资，好吗？”特朗普说。“这对我而言没什么大不了的。”

特朗普是美国地产大亨和电视名人，周四凭借41亿美元的身家，在《福布斯》全球亿万富豪榜上名列第405位。特朗普在宣布参选后不久称，他的资产净值超过100亿美元。（完）