美国首次投票者投给奥巴马及罗姆尼的比例为二比一--调查

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透华盛顿11月6日电---路透/IPSOS在选举日进行的出口民调显示,首次投票的美国选民支持奥巴马及罗姆尼的比例为二比一,且更有可能相信国家正在正确的轨道上.
10位新选民中有近两位认为就业是最重要的议题,而已有投票经验的选民将就业问题摆在第一位者的比例则为十分之一.
在摇摆州俄亥俄州方面,出口民调显示,约有三分之二提前投票的选民选择奥巴马,而在罗姆尼则是在选举日获得同样比例的投票数.俄亥俄州低收入选民中投票给奥巴马及罗姆尼的比率则为二比一.(完)
--编译 张明钧;审校 于春红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透苏黎世2月22日 - 瑞士工程集团ABB周三表示，韩国子公司沦为“精密犯罪计划”的受害者，首要嫌犯就是该公司负责职业道德培训的高管。
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。