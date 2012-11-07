美国首次投票者投给奥巴马及罗姆尼的比例为二比一--调查

路透华盛顿11月6日电---路透/IPSOS在选举日进行的出口民调显示,首次投票的美国选民支持奥巴马及罗姆尼的比例为二比一,且更有可能相信国家正在正确的轨道上.

10位新选民中有近两位认为就业是最重要的议题,而已有投票经验的选民将就业问题摆在第一位者的比例则为十分之一.

在摇摆州俄亥俄州方面,出口民调显示,约有三分之二提前投票的选民选择奥巴马,而在罗姆尼则是在选举日获得同样比例的投票数.俄亥俄州低收入选民中投票给奥巴马及罗姆尼的比率则为二比一.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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