美国选民开始投票 等待关键摇摆州结果

路透克利夫兰/芝加哥11月6日电---美国现任总统奥巴马与共和党总统竞选人罗姆尼周二展开最後对决,临近投票日尾声时仍在几个摇摆州拉拢支持者投出选票.

随着这场旷日艰辛的总统大选接近落幕,美国民众纷纷到投票站投下选票.预计投票人数将至少达到1.2亿人.

只待弗吉尼亚州、佛罗里达州,以及更重要的俄亥俄州这几个摇摆州结果一出,就能得到大选结果的初步线索.这三个州的投票将於0100GMT结束,若结果明确,美国电视网络就将很快开始公布这几个州的结果.

全国范围内的民调显示,奥巴马和罗姆尼处於势均力敌的状态,但奥巴马在几个关键的摇摆州中拥有微弱优势.其中最重要的就是俄亥俄州,赢得该州就能令奥巴马获得270张选举人票,从而赢得大选.

不管哪位竞选者获胜,都难确保能够破解华府的政治僵局.

印第安纳州和肯塔基州的投票于美东标准时间周二下午6点(2300GMT)结束,其余地区的投票都将会在随後六小时内结束.俄亥俄州投票定於美东时间晚上7点半结束.

依照惯例,新罕布什尔州的迪克斯维尔山口(Dixville Notch)和哈特(Hart's Location)在午夜(0500GMT)过後不久公布第一份计票结果.奥巴马和罗姆尼在迪克斯维尔山口分别获得五张选举人票.奥巴马在哈特则获得23票,而罗姆尼只获九票,余下两票投给了自由派候选人Gary Johnson.

双方胜负难解难分,可能会重演2000年大选情景.当时佛罗里达州的票数非常接近,引起法律诉讼,美国最高法院的最终裁决使布什(George W. Bush)战胜了戈尔(Al Gore).罗姆尼和奥巴马的竞选团队都有法律团队来应对可能出现的票选问题.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。