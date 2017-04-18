美国副总统彭斯称将检讨和调整美韩自由贸易协定（更新版）

(新增引言及背景)

路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。

彭斯称，自这份协定生效以来，美国贸易逆差在五年时间里翻了逾一倍，而且美国企业在韩国遇到了太多障碍。

彭斯在首尔会见企业领袖，之后他将在周二稍晚前往东京，与日本财务大臣麻生太郎展开磋商，华府希望此次磋商将为美国产品打开大门。

美国总统特朗普已誓言要缩减与中国和日本等国的庞大贸易赤字，称他将会增加美国制造业就业岗位。

“这是难以接受的事实，”彭斯在首尔举行的美国商会会议上说，“我们必须诚实面对我们贸易关系的不足之处”。

美国总统特朗普在竞选时承诺“美国优先”，誓言要调整他所说的损害美国就业的贸易协定。

根美韩自由贸易协定在2012年生效前，韩国于2011年底的对美贸易顺差为116亿美元。根据官方数据，2016年贸易顺差来到232亿美元。

通用汽车韩国执行长James Kim表示，美韩自由贸易协定有机会改善。

Kim在与彭斯的会议中表示，“由于有许多韩国独有的标准，我们需要将其降至最低，才能让韩国更容易买进在美国生产的产品。”(完)