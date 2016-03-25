美国法官要求大众汽车与监管当局4月21日前达成补救协议

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透旧金山3月24日 - 美国一名联邦法官周四要求大众汽车(VOWG_p.DE)与美国监管当局在4月21日之前，就修复美国市场近60万辆柴油车的排放问题达成协议。
美国地区法官Charles Breyer此前曾以3月24日为最后期限，大众汽车须在此之前就该汽车排放作弊丑闻的补救措施进展作出解释。大众已同美国司法部、美国国家环境保护局(EPA)和加州空气资源委员会进行了数月谈判。
Breyer、大众汽车和监管当局周四在旧金山的听证会上均表示，密集的谈判已经取得进展，但问题仍在，各方尚未达成解决方案。
Breyer表示，必须在4月21日之前“达成切实可行而且详细的建议，将排放超标的汽车进行维修或者不上路行驶”，否则他将进行庭审。
他称，解决方案中可能包含部分或全部维修美国市场的58万辆问题汽车，或者以回购和其他方式补偿消费者。
他没有详细说明，但一个核心问题是，环保局是否会接受不能彻底解决行驶中汽车排放超标问题的返修方案。(完)
(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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