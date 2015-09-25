大众汽车因丑闻面临巨额罚款 德甲球队赞助前景堪忧

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
全球最大的汽车制造商德国大众日前因涉及汽车尾气排放造假丑闻而股价暴跌，不仅CEO马丁•文德恩在周三宣布辞职，公司还将面临美国国家环保局高达180亿美元的巨额罚款，这将直接影响大众汽车对德甲俱乐部球队的赞助投入。大众集团目前每年向包括德国杯冠军队沃尔夫斯堡、德甲冠军拜仁慕尼黑和新晋德甲的英戈尔施塔特队等俱乐部提供赞助约万亿欧元。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透