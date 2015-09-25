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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 25日 星期五 17:34 BJT

大众汽车因丑闻面临巨额罚款 德甲球队赞助前景堪忧

全球最大的汽车制造商德国大众日前因涉及汽车尾气排放造假丑闻而股价暴跌，不仅CEO马丁•文德恩在周三宣布辞职，公司还将面临美国国家环保局高达180亿美元的巨额罚款，这将直接影响大众汽车对德甲俱乐部球队的赞助投入。大众集团目前每年向包括德国杯冠军队沃尔夫斯堡、德甲冠军拜仁慕尼黑和新晋德甲的英戈尔施塔特队等俱乐部提供赞助约万亿欧元。路透

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