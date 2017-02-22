华尔街反对银行开展商品投资需留存更多资本金的建议规定

路透2月21日 - 华尔街正在抵制一项有关商品的建议规定，规定要求高盛(GS.N)这样的美国银行业者开展大宗商品相关投资需要留存更多的资本金，一些人认为此举过度严格地限制了银行与商品领域的关联。

根据周五晚间提交的尚未公开的一份意见函，华尔街声称上述建议规定对经济有不利影响，对实物大宗商品相关活动可能构成的环境风险担心过度。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年9月份宣布了该提议。此前公众认为大型银行涉足商品市场会抬高商品价格、打击消费者。

该意见函是在美国大型银行业者在华盛顿面临未知前途的情况下由美国证券行业和金融市场协会(Securities Industry andFinancial Markets Association)和国际银行家协会(Institution of International Bankers)提交的，路透见到了该意见函。尽管特朗普曾表示，他倾向于放松监管规定并聘请了数位华尔街管理人士担任顾问，但特朗普和新的国会会如何对待各种规定尚不明了。

除了高盛，其他主要银行已不再大规模从事实货大宗商品业务。由于监管结构的弊端，对高盛和摩根士丹利而言，这曾是有利可图的大型业务。包括摩根大通(JPM.N)在内的其他银行最终也纷纷投入到该领域，但随着全球资本要求变得更加严苛，使得此类投资成本高昂难以为继，这些银行后来相继退出。

美联储提议的规则将规范和提高那些标准，对拥有、交易和转移实货大宗商品的银行采用其所称的1,250%的风险权重。其它措施包括投资一美元就需有一美元的资本金，这是该监管机构对风险最高投资的最高资本金要求。

这样的规定可能迫使银行全部退出大宗商品业务，因为这样的资本要求会严重压制回报。

上述银行业组织在周五提交的信函中称，这样的规定会伤害“大宗商品市场中的竞争、终端用户和流动性...并因此损害实体经济。”包括Calpine Corp (CPN.N)在内的一些公用事业和电力企业，也曾提及流动性和价格方面的担忧。

大型银行一直以类似理由进行游说，呼吁收回现行的一些规定，其中规定包括限制高风险投机交易的沃克尔规则，以及限制银行向零售商收取的借记卡交易处理费用的Durbin规则。(完)