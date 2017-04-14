美国华尔街大型银行CEO淡化重新实施银行分拆法的风险

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约4月13日 - 美国华尔街大型银行的高管周四称，他们在华盛顿就金融监管进行了积极讨论，并淡化了有关美国决策者可能迫使大型银行分拆的主张。
在有关第一季财报的电话会议上，摩根大通(JPM.N)和花旗集团(Citigroup)(C.N)的高管们表示，近来有人讨论恢复大萧条时将银行的资本市场业务和传统贷款业务分开的法律，这只不过是传闻而已。
美国白宫上周确认，白宫国家经济委员会主任、前高盛总裁兼首席运营官柯恩(Gary Cohn)支持恢复格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall)的主张。有几位知名立法者、监管者或政策顾问对这一主张表示支持，柯恩是其中之一。华尔街普遍反对该主张。
花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)称，他与特朗普政府官员的对话并没有以这一话题为中心。
摩根大通的高管也发表了类似言论，称恢复格拉斯-斯蒂格尔法案与特朗普的其他政策目标不相符。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。