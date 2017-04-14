美国华尔街大型银行CEO淡化重新实施银行分拆法的风险

路透纽约4月13日 - 美国华尔街大型银行的高管周四称，他们在华盛顿就金融监管进行了积极讨论，并淡化了有关美国决策者可能迫使大型银行分拆的主张。

在有关第一季财报的电话会议上，摩根大通(JPM.N)和花旗集团(Citigroup)(C.N)的高管们表示，近来有人讨论恢复大萧条时将银行的资本市场业务和传统贷款业务分开的法律，这只不过是传闻而已。

美国白宫上周确认，白宫国家经济委员会主任、前高盛总裁兼首席运营官柯恩(Gary Cohn)支持恢复格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall)的主张。有几位知名立法者、监管者或政策顾问对这一主张表示支持，柯恩是其中之一。华尔街普遍反对该主张。

花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)称，他与特朗普政府官员的对话并没有以这一话题为中心。

摩根大通的高管也发表了类似言论，称恢复格拉斯-斯蒂格尔法案与特朗普的其他政策目标不相符。(完)