华尔街悲观预期美国企业获利或有失准之嫌

路透纽约4月23日电---华尔街可能太早对美国企业获利作出了悲观预期.

根据汤森路透截止到上周的财报资料,在第一季度财报季的初始阶段,获利超过预估的企业占81%,营收高於预期的比例则为76%.而且在短短几周里,市场对整体企业获利成长的预估几乎提高了一倍.

迄今为止的已公布财报显示,欧元区经济疲弱和中国经济部分领域放缓带给企业营收与获利的影响,并没有之前担心的那样严重.多家企业获利超出预期也表明这些公司继续控制成本,包括控制员工招聘.这对於美国就业市场和经济来说,可能不是一个很乐观的信号.

财报季启动前,市场对企业获利的预期较低,部分原因是人们担心海外市场对美国产品的需求、以及油价等成本上涨.企业自身的预期可能也过於保守.

根据汤森路透,进入财报季还不到两周,市场预计标准普尔500指数.SPX成分股企业的获利料在第一季成长了6.2%.在财报季刚开始前的预期是3.2%,而2月时的预期更是仅略高於2%.

与最近几个季度相比,较低的获利预期使得企业表现更容易优於预期.去年第四季,获利成长预估较高,因此只有62%的企业高於分析师的平均预估.

"企业(第一季业绩)的门槛较低."RDM Financial首席市场分析师Michael Sheldon称.

目前市场预期第一季企业营收成长4.9%,高於此前4月预估的4%.多数改善主要得益於金融类企业.GSPF的意外正面表现.2011年,金融类企业在标准普尔500指数成分股中录得最差回报率.

财报季距离结束还有数周时间,标准普尔500成分股中仅有25%左右的企业公布了业绩,因此未来仍存在很大变数.不过眼下的征兆很好.

若浏览第一季企业财报情况图表,请点选(link.reuters.com/byk77s)

市值最高的苹果(AAPL.O)尚未公布业绩.若不计入苹果,标准普尔500指数成份股的预期获利增幅料下降至4.8%.如果苹果表现再度超出预期,那麽整体增幅将会上扬.苹果定於周二公布业绩.

第四季苹果每股盈余(EPS)跳增116%.今年第一季该公司EPS预计仍将大增50%以上.汤森路透StarMine数据显示,苹果实际表现超过这一预估的可能性很高.

**业绩优於预期但有误导之嫌**

就某种意义而言,第一季乐观的业绩有些误导之嫌.举例而言,金融企业表现虽优於市场预期,但获利仍为下降.

据汤森路透数据,本财报季迄今优於预期程度最高的五家企业中,有四家是银行,包括美国银行(BAC.N),摩根士丹利(MS.N),摩根大通(JPM.N)及花旗(C.N).

"许多金融企业表现超越预估,是因为起始设定的门槛就很低...它们的获利可能优於预期,但若仔细观察,就会发现它们的营收相当疲弱,"Team Asset Strategy Fund资产管理经理James Dailey指出.

一些备受瞩目的科技企业.GSPT营收逊於预期,加上发布预警,意味着美国企业获利成长仍然相当不稳.

国际商业机器(IBM)(IBM.N)发布营收略低於华尔街预估,而手机晶片制造商--高通(Qualcomm)(QCOM.O)则警告,供给吃紧可能抑制营收增长.

这些企业的股价本周遭遇重创.其它科技股表现亦令人失望,其中美光(Micron Technology)(MU.O)为本财报季获利逊於预估程度最高的公司之一.

投资人也担忧海外经济成长减缓将损及企业.美国股市上周五尾盘即遭逢卖压,部份原因为市场担忧中国本周将发布的经济数据.

"随着2012年的推进,我们预计在中国的业务或许无法避免经济降温的影响."可口可乐首席执行官穆泰康在公司业绩电话会议上表示.

尽管第一季业绩整体表现坚挺,但近期数据显示美国复苏出现杂音,尤其是在就业成长方面.若消费者支出开始因而受创,则对年内剩余时间的企业获利预估可能会下降.

无疑地,企业远未着眼于增聘员工."受到一些外部因素影响,企业(在支出上)有些退缩的样子,"Fifth Third资产管理公司资产管理经理Scott Billeaudeau指出,"...成长仍旧迟缓."(完)

--编译 洪曦/龚芳 审校 张涛/程琳

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