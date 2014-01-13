美国法官为万向集团收购Fisker开启生机

路透特拉华州1月13日 - 一名美国法官驳回了FiskerAutomotive售予香港商人李泽楷的计划，倾向开放竞购，这为中国最大汽车零部件业者标购这家Karma插电式混合动力跑车制造商铺路。

美国破产法官Kevin Gross周五表示，开放李泽楷旗下关系公司与万向集团旗下一汽车部件事业竞购，是最佳的办法。

Gross表示，“我认为对我而言，这个案子走到最后，无论价格是否公平或合理，标售是最能够提供这个机制的办法。“Gross预定在周一1900GMT决定如何推动标售。

Gross是在美国特拉华州威明顿的破产法院的一场听证会上做出此一裁决，举行该听证会的幕定是要决定如何处理Fisker破产的问题。

Fisker于11月诉请破产，当时所提出的计划是放弃将业务标售的典型破产程序。

李泽楷原本计划进行“债权竞购”，即免除Fisker欠他的1.68亿美元担保贷款的一部份；根据这项计划，其他债权人可能几乎什么也要不回来。

美国政府10月拍卖这部份担保贷款，李泽楷以2,500万美元得标。美国政府依据促进洁净能源车辆产业发展计划于2009年向Fisker提供了这笔贷款。

Fisker的无担保债权人反对公司的计划，并与万向集团合作；万向集团先前表示，计划以3,500万美元启动现金标购。无担保债权人表示，万向集团的计划可以让他们收回逾40%的欠债。

周五听证会上，Gross称他将允许李泽楷进行债权竞购，但称他将会把规模限制在李泽楷收购担保贷款的金额2,500万美元以下。

李泽楷的律师Tobias Keller称，对债权竞购做出这种限制相当“过分”。

李泽楷旗下公司Hybrid Tech Holdings发布声明指出，对于Gross的裁决感到“非常失望”。

代表债权人的律师SunniBeville表示，他们对于裁决结果感到满意。她说，“收购方将得拿出真金白银”，并称标售可能在2月进行。

Beville称债权人希望吸引其他竞购者加入。她说在Fisker破产之前，前通用汽车高管BobLutz、以及汽车制造商GreenTech Autos都曾对Fisker的资产展现出兴趣。

根据法院文件，总部位于伊利诺州的万向美国(WanxiangAmerica)在美国13州内有27座工厂，聘用约6,000名美国劳工。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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