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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 7日 星期二 14:54 BJT

美国及盟国将在波斯湾举行海上军演

美国及其盟国准备在波斯湾举行海上军演，演习内容包括扫雷和护航商业船只。将有41个国家参加这次长达两周的第13次国际反水雷演习(International Mine Countermeasures Exercise)，演练扫雷和保护波斯湾内的港口与能源设施。路透

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