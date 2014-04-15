美国警告中国人民币仍被低估 担忧中国汇改决心

图为2010年10月13日在台北拍摄的置于一副眼镜下的美元和人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

路透华盛顿4月15日 - 美国政府周二警告中国称人民币汇率过于疲弱，并表示对中国让市场力量来决定汇率的决心抱有怀疑。

美国财政部在提交给国会的半年度汇率报告中，没有将中国列为汇率操控国，但在美国主要贸易伙伴国中，重点谈及中国的汇率操作。

“汇率的...近期走势令人格外担忧，这是否预示中国让市场力量决定汇率政策的倒退，”财政部称。

美国认为中国和其他发展中国家的货币管理阻碍了全球经济再平衡，即改变以前那种发达国家大量举债来购买贫穷国家商品的模式。

新兴市场国家经常通过压低汇率来刺激更多出口，并为此不断增加美元外汇储备，这使得发达国家通过借款来支应商品进口。

美国之前曾对中国3月扩大人民币波幅表示欢迎。

但美国财政部报告称，就在中国作出扩大人民币交易区间决定的前一个月，有报导称中国当局“严重干预”以维持人民币汇率在低水平。

许多美国议员和企业长期以来一直抱怨，中国有意低估人民币汇率以便在国际市场上赢得优势。

一些发展中国家争辩说，美国的宽松货币低利率政策导致大量资金涌入这些国家的市场，迫使他们不得不增加美元储备来干预本币，保证本币汇率稳定。

财政部报告称，2013年下半年全球范围内越来越多地呈现汇市干预和增持美元储备的局面。

“全球需求恢复平衡的进展情况仍不充分，实际上可能还恶化了，”财政部称。

报告虽然指出去年人民币有所升值，但速度太慢幅度也不够。“多项因素表明，人民币汇率仍然被严重低估，”报告称。

但报告对今年人民币贬值进行了特别的解读：“这暗示有人在继续妨碍由市场决定汇率。”(完)

(编译 侯向明/郑茵 审校 徐文焰/孙茉莉)

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