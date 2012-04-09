美国警告朝鲜不要进行核试验

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透华盛顿4月9日电---美国周一敦促朝鲜不要进行核试验或发射卫星,并呼吁中国对朝鲜发挥影响,防止类似的"挑衅行为".
韩国媒体周日报导称,朝鲜不顾美国和邻国反对,不仅在推进卫星发射计划,还准备进行第三次核试验.
美国国务院重申了促朝鲜勿发射卫星的忠告,称这违反了联合国安理会决议以及2月29日的弃核协议.
国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称,"我们的立场仍是:不要这麽做.朝鲜发射导弹将是极为挑衅的行动,对地区安全构成威胁,并与其近期不进行任何远程导弹发射的承诺不符."
纽兰对记者表示,第三次核试验"将是同样糟糕,若非更坏的话."
她拒绝对美国是否也有理由认为朝鲜可能正准备核试验置评,称她不能讨论情报问题.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
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