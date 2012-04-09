美国警告朝鲜不要进行核试验

路透华盛顿4月9日电---美国周一敦促朝鲜不要进行核试验或发射卫星,并呼吁中国对朝鲜发挥影响,防止类似的"挑衅行为".

韩国媒体周日报导称,朝鲜不顾美国和邻国反对,不仅在推进卫星发射计划,还准备进行第三次核试验.

美国国务院重申了促朝鲜勿发射卫星的忠告,称这违反了联合国安理会决议以及2月29日的弃核协议.

国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称,"我们的立场仍是:不要这麽做.朝鲜发射导弹将是极为挑衅的行动,对地区安全构成威胁,并与其近期不进行任何远程导弹发射的承诺不符."

纽兰对记者表示,第三次核试验"将是同样糟糕,若非更坏的话."

她拒绝对美国是否也有理由认为朝鲜可能正准备核试验置评,称她不能讨论情报问题.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

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