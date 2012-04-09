美国警告朝鲜不要进行核试验

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透华盛顿4月9日电---美国周一敦促朝鲜不要进行核试验或发射卫星,并呼吁中国对朝鲜发挥影响,防止类似的"挑衅行为".
韩国媒体周日报导称,朝鲜不顾美国和邻国反对,不仅在推进卫星发射计划,还准备进行第三次核试验.
美国国务院重申了促朝鲜勿发射卫星的忠告,称这违反了联合国安理会决议以及2月29日的弃核协议.
国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称,"我们的立场仍是:不要这麽做.朝鲜发射导弹将是极为挑衅的行动,对地区安全构成威胁,并与其近期不进行任何远程导弹发射的承诺不符."
纽兰对记者表示,第三次核试验"将是同样糟糕,若非更坏的话."
她拒绝对美国是否也有理由认为朝鲜可能正准备核试验置评,称她不能讨论情报问题.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。