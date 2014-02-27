美国削减国防支出 警告欧洲不要以此为借口效仿

路透布鲁塞尔2月26日 - 美国国防部长哈格尔周三警告北约盟国，不要以美国削减国防支出为借口，减少欧洲军备开支。

他在抵达布鲁塞尔的两天前宣布美国计划将美军削减至二战前的水平，并进行其他有争议的裁军，因预算减少且阿富汗和伊拉克地面战争结束。

哈格尔指出，五角大楼的预算将保护跨大西洋的安全投资，包括导弹防御体系。他表示，美军虽然规模缩小，仍以“军事能力和战斗力为重”，建议欧洲也要如此。

“美国对北约的贡献比例仍非常大，因此美国国防预算调整不应成为欧洲进一步削减国防支出的借口。”哈格尔说道。

哈格尔提到增强北约空中加油能力的必要性，2011年的利比亚冲突表明加油机短缺。他表示，利比亚冲突还暴露出北约其他不足之处，比如缺乏精确制导武器库存。

“在准备对叙利亚政府使用化学武器作出反应的时候，我们再次看到了盟军的不足。”他指的是去年美国威胁对叙利亚目标实施有限军事打击。

哈格尔表示，如果北约成员国领导人认为北约有价值，那么他们会向议员和纳税人争取。

“随着欧洲经济复苏，领导人们必须争取军事方面的新投资。目前的路不可持续。只有我们愿意为这个联盟付出、愿意进行投资，联盟才能维持下去。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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