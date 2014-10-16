美国警告欧洲通缩风险 称单靠欧洲央行可能不够

路透华盛顿10月15日 - 美国周三再度发出警告，认为欧洲可能陷入薪资和物价交替下滑的螺旋式下降局面，称欧洲央行最近采取的举措或许不足以避免通缩。

财政部向国会提交的半年度报告称，德国政府可以做更多事情来帮助欧洲，也就是说，可以通过刺激国内需求的方式。德国是欧洲最大的经济体。

“欧洲面临风险，通胀率可能长时间低于目标，或直接出现通缩，”美国财政部称。

欧洲央行在最近几个月降息至纪录低点，向银行业提供新的长期贷款，并宣布购买民间资产的计划。

所有这些都是为了挽救在衰退边缘摇摇欲坠的欧元区经济。欧洲是美国和中国的主要贸易伙伴，欧洲形势不妙，一直是全球经济忧虑的重点问题，在最近几天震撼了全球金融市场。

美国财政部表示，欧洲央行的行动“应会帮助抵御通缩风险”，但“可能还需要采取进一步政策支撑需求。”

该报告的措辞似乎经过仔细斟酌，避免听起来咄咄逼人。德国几十年来一直是美国的重要盟友。

不过奥巴马政府仍认为，德国是欧洲难以捉摸的经济复苏当中缺失的一环。到目前为止，欧洲大陆的许多地方看起来都像是在经历着经济萧条而非复苏。

“提升国内需求的举措，特别是对于德国这样的顺差国家来说，可有助于欧洲和全球经济的进一步再平衡，”美国财政部称。在财政部4月提交给国会的前一份报告中，也曾警告欧洲面临着通缩风险。

德国希望欧洲仍把注意力放在财政撙节方面，而且在上周末的全球金融官员会议上成为关注焦点。与会的官员力图说服德国政府增加支出。

美国再度称，人民币汇率“被明显低估”，但表示中国政府看起来对人民币汇率的干预减轻。这暗示美中两国间围绕汇率政策的紧张形势可能有所缓和。

美国财政部还批评韩国当局干预外汇市场。韩元兑美元KRW=在六周内已下跌5%。

奥巴马政府长期以来一直呼吁韩国政府把干预市场力度降至最低，但在周三直接表示韩元“被低估”，并敦促当局允许韩元进一步升值。

这份半年度的报告检视了美国主要贸易伙伴的经济与外汇政策。报告中并未正式给任何国家贴上外汇操纵国的标签，而且自1994年以来从未这样做过。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 张荻)

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