美国对人民币近期贬值发出警告

路透华盛顿4月7日 -美国周一警告北京当局，如果近来人民币贬值是暗示政策从允许市场决定汇率中转向，那么这将会引发“严重的关切”。

多年来，美国一直向中国政府施压，要求人民币升值。人民币疲软使中国产品相对于美国产品便宜，从而损及美国生产企业。另外，人民币疲弱也降低了中国消费者购买海外商品的能力。

上月，美国财长雅各布·卢对中国扩大人民币兑美元日浮动区间的决定表示欢迎。

不过，美国财政部高级官员周一的讲话暗示，美国并不完全相信中国政府会减少对汇市的干预。

“如果近期人民币贬值暗示中国将背离向市场汇率机制转变的政策方向，将引起严重关切，”这位要求匿名的官员在电话中告诉记者。

在本周稍后国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)会议举行前，这位官员在讲话中表达了美国的立场。他指出，在人民币汇率回落后，中国政府就宣布放宽人民币浮动区间，这与有关中国当局“大规模”干预汇市的报导相一致。这正是美国政府希望中国政府放弃的行为。

美国也可能在会中对欧洲施压，要求欧洲采取更果决的行动，整顿出现问题的银行业。

这位财政部官员表示，近期欧洲的经济数据显示，该区域出现“长期低通胀及需求疲弱”的现象。这似乎令市场愈发担忧欧洲经济如此疲弱，有可能坠入物价及薪资下跌即通缩的危险漩涡。

“需要采取更多行动以扶助经济成长，”该官员指出。

这位官员对其他经济大国亦直言不讳，指称日本应该避免过度采取财政撙节的措施。

他表示，美国对俄罗斯官员实施的制裁，已对该国经济产生影响。他同时遣责新兴市场在采行汇率自由浮动措施上步伐太慢。

“许多新兴市场抗拒更快转向市场决定的汇率机制，正阻碍确保全球经济持续强劲复苏所需的重新平衡，”这位官员指出。(完)

(编译 戴素萍/龚芳; 审校 侯向明/王兴亚)

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