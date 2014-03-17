美国向前往俄乌边境的美国人示警

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透华盛顿3月14日 -美国国务院周五警告美国公民，俄罗斯与乌克兰边境可能发生军事冲突，且俄罗斯国内可能出现反美活动。
美国国务院在“旅行警告”中称，没有信息显示地区局势紧张会引发俄罗斯国内军事冲突，也未收到任何针对美国公民的威胁。
“但所有正在当地或考虑前往当地的美国公民……应该注意紧张局势升级、（意外或有意的）军事冲突或发生其它暴力的可能性”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。