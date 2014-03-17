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时事要闻 | 2014年 3月 17日 星期一 12:28 BJT

美国向前往俄乌边境的美国人示警

路透华盛顿3月14日 -美国国务院周五警告美国公民，俄罗斯与乌克兰边境可能发生军事冲突，且俄罗斯国内可能出现反美活动。

美国国务院在“旅行警告”中称，没有信息显示地区局势紧张会引发俄罗斯国内军事冲突，也未收到任何针对美国公民的威胁。

“但所有正在当地或考虑前往当地的美国公民……应该注意紧张局势升级、（意外或有意的）军事冲突或发生其它暴力的可能性”。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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